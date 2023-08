Shakira receberá o prêmio Michael Jackson Video Vanguard da MTV no VMA 2023

Shakira será homenageada com o troféu Michael Jackson Vanguard Award, no VMA 2023. Ela será a primeira cantora sul-americana a receber a honraria, que visa destacar as contribuições dos artistas no cenário da música e videoclipes.

O evento acontecerá no dia 12 de setembro e a informação da homenagem a colombiana foi divulgada nesta segunda-feira, 28. O perfil da premiação anunciou a informação nas redes sociais.

À revista Variety, Bruce Gillmer, presidente de música, talento musical, programação e eventos da Paramount e diretor de conteúdo de música da Paramount+, declarou: “Shakira é uma verdadeira força global que continua a inspirar e influenciar as massas com sua habilidade musical única”.

“Ela é uma pioneira para as mulheres em todo o mundo e uma das primeiras artistas a liderar a globalização da música latina. Seu enorme impacto no cenário musical será duradouro à medida que ela continua a criar e divertir no mais alto nível”, disse.

Além de apresentar um medley de seus sucessos, Shakira concorre a três categorias do prêmio: “Artista do Ano”, “Melhor Clipe Latino” e “Melhor Colaboração do Ano”.