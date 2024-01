Shannen Doherty, de ‘Barrados no Baile’, revela lista de famosos que não entrarão em seu funeral

Shannen Doherty, atriz conhecida pelas séries Barrados no Baile e Beverly Hills, sucesso dos anos 1990, faz tratamento contra câncer há cerca de oito anos e costuma falar de seus planos para quando morrer. Agora, no podcast Let’s Be Besties...with Chris Cortazzo, ela revelou que deixou uma lista com nomes de famosos que não quer que entre em seu funeral. Veja acima.

“Não os quero lá porque os motivos para aparecerem não são os melhores”, comentou a artista. Mesmo com a lista, ela já espera que essas pessoas não apareçam no funeral.

Além disso, Shannen deseja ser cremada. Ela também quer que suas cinzas sejam misturadas com as de seu cão e de seu pai. No podcast, ela falou querer que Chris Cortazzo seja o executor de seu testamento. Na conversa, a atriz contou que eles são amigos há muito tempo.

A atriz Shannen Doherty revelou que seu câncer de mama se espalhou pelos ossos Foto: John Salangsang/ AP

Os dois ainda relembraram de quando Shannen contou a Cortazzo sobre a doença. “Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você está passando por uma quimioterapia, doente como um cachorro e você nunca reclama. Você é uma lutadora. Eu sei o quão doente você está e você nunca se coloca no papel de vítima”, elogiou ele.

“Eu reclamo, sim, só não reclamo na frente de todo mundo. Tenho muitos momentos em que sou a pessoa que chora sozinha. A gente parece ser bem forte, como lutadores, mas também temos nossos momentos de fraqueza”, respondeu Shannen.

Recentemente, Shannen contou que seu diagnóstico de câncer de mama alcançou estágio avançado, deu metástase e se espalhou para os ossos. À revista People, ela disse não temer a morte por se considerar uma boa pessoa.

“A diferença é que eu não quero morrer, tipo, nunca. Ainda não terminei de viver. Ainda não terminei de amar. Ainda não terminei de criar. Ainda não terminei de mudar as coisas para melhor. Eu simplesmente não terminei”, afirmou Shannen, que luta há oito anos contra o câncer.

Shannen revelou o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois.

Agora, ela enfrenta o estágio 4 - o mais alto entre as etapas. “Quando você se pergunta: ‘Por que eu? Por que peguei câncer?’. E depois: ‘Por que meu câncer voltou? Por que estou no estágio 4?’, que leva você a buscar um propósito maior de vida”, disse ela.

Como Shannen considera que as pessoas não sabem muito sobre a doença, o objetivo dela é aumentar a conscientização e arrecadar fundos para fomentar pesquisas sobre o câncer. “É uma loucura para mim que ainda não tenhamos uma cura”, completou a atriz.