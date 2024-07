Em Instinto Selvagem, a atriz dá vida a uma escritora que passa por um interrogatório após o assassinato de um artista famoso. É durante este interrogatório que sua personagem passa a maior parte do tempo com as pernas cruzadas e postura imponente.

Recentemente, Sharon Stone chamou atenção por conta de declarações feitas em apoio a Kevin Spacey, ator que perdeu espaço em Hollywood por conta de acusações de assédio há alguns anos (clique aqui para relembrar).