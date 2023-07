Sabrina Sato e Ivete Sangalo mostram como é um show de Beyoncé: ‘Inesquecível’

Sabrina Sato e Ivete Sangalo estiveram presentes em um show de Beyoncé no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jérsei, nos Estados Unidos, na noite de sábado, 29.

“Um show inesquecível!”, destacou a apresentadora de TV, enquanto a cantora baiana, que foi ao evento ao lado do filho, escreveu: “Ela chama, a gente vem! Beyoncé! Marcelo, minha vida toda”.

As duas ainda publicaram diversos trechos do show em seus stories no Instagram. Diante do tamanho do estádio, Ivete e Sabrina conseguiram lugares relativamente próximos ao palco. Confira abaixo algumas das imagens do show de Beyoncé postadas por elas:

Stories publicados por Sabrina Sato em show de Beyoncé Foto: Instagram/@sabrinasato