Show de Billie Eilish será exibido nos cinemas do Brasil; confira data e preços

Billie Eilish leva seu show de Londres, na Inglaterra, às telas de cinema. A apresentação Billie Eilish Live At The O2: Versão Estendida fica disponível nas salas da Cinépolis por um único dia, 27 de janeiro de 2023, em 40 praças do Brasil.

O longa revela como foi a turnê Happier Than Ever: The World Tour, que contou com ingressos esgotados. Para detalhar a apresentação, o filme mostra até cenas íntimas entre Billie e o público.

A cantora e compositora Billie Eilish se apresentou no palco do Grammy e homenageou Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters. Foto: Valerie Macon / AFP

Sob direção de Sam Wrent, a cantora apresentou 27 músicas de seu repertório. Filmado com 20 câmeras integradas de sensores e cristais cinematográficos, o show recebeu indicação ao Grammy na categoria Melhor Filme de Música.

Billie Eilish Live At The O2: Versão Estendida será exibido em 40 complexos da Cinépolis. Os ingressos para a pré-venda podem ser adquiridos nas bilheterias e ATMs ou por meio deste site.

Os preços variam entre R$ 32,63 (meia) a R$ 58,13 (inteira). Há desconto para quem tiver certos tipos de cartão Santander.

Billie Eilish também se apresenta pela primeira vez no Brasil como headliner do Lollapalooza Brasil 2023.

Assista ao trailer: