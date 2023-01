Show de Luísa Sonza em SP vira ‘baile funk’ e tem repertório com os maiores sucessos da cantora

Luísa Sonza levou sua turnê O Conto dos Dois Mundos para São Paulo na noite da última sexta-feira, 27, em apresentação no Espaço Unimed. No palco, a artista performou as principais canções de sua carreira, incluindo seu último lançamento Mama.cita, em parceria com Xamã, e recebeu convidadas especiais.

Canções melancólicas tomaram conta da primeira parte do show de Luísa Sonza no Espaço Unimed, em São Paulo Foto: Milena Teruel / Pablo Oliveira

Após a abertura da DJ Luana Coelho, Luísa subiu ao palco ao som de Intere$$eira, fazendo o público cantar em coro. V.I.P tomou a sequência da apresentação, entretanto, a primeira parte do show foi marcada por canções mais melancólicas e reflexivas, como Penhasco e Melhor Sozinha, classificada pela artista como uma das músicas mais importantes de sua carreira. O momento também ganhou homenagem para Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021.

Apresentação de 'O Conto dos Dois Mundos' foi marcada pela interação de Luísa Sonza com o público Foto: Milena Teruel / Pablo Oliveira

A todo momento a artista se preocupou em interagir com os fãs. Além disso, colocou toda a plateia para dançar, enquanto performava suas icônicas coreografias ao lado de seu balé.

Ao longo do show, Luísa recebeu as cantoras Clarissa, Manu Gavassi e Karol Conká. Em parceria com a anfitriã da noite, cada uma apresentou um de seus grandes sucessos: Nada Contra (Ciúme), Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim e Planos Impossíveis e Tombei, respectivamente. No entanto, a finalista do BBB 21 foi além, com um dueto acústico de Toxic, canção de Britney Spears.

Luísa Sonza dividiu o palco com Clarissa na canção 'Nada Contra (Ciúme)' Foto: Rafael Strabelli

Para finalizar a noite, Luísa Sonza declarou aberto o “baile funk”, com uma série de músicas do gênero e, é claro, muito rebolado. Além de dançar, a artista também deu foco ao gingado de seu balé, especialmente para a coreógrafa do grupo, Amanda Araujo.

Luísa Sonza e seu balé performaram coreografias e animaram os fãs Foto: Milena Teruel / Pablo Oliveira

A turnê O Conto dos Dois Mundos foi lançada, em uma versão especial, no Rock in Rio 2022. Desde então, Luísa vem apresentando, pelo país todo, outro formato de show, igualmente empolgante e emocionante. Contudo, a cantora prepara novidades para este ano: o lançamento de seu terceiro álbum.