Show é interrompido por cheiro de ‘pum’ e reação de cantora viraliza: ‘Igual a esse, eu nunca senti’

Uma apresentação da cantora Renata Falcão em Tibau, no Rio Grande do Norte, está repercutindo nas redes sociais desde a última sexta-feira, 3. Gravações do momento mostram a artista interrompendo o show por um motivo inusitado: um peido.

Enquanto cantava a música Segure o Tchan, da banda É o Tchan, a cantora e o público foram surpreendidos pelo odor desagradável. Na imagem é possível ver Renata e as demais pessoas cobrindo o nariz.

Uma mulher presente no local precisou intervir com um aromatizador de ar. Na sequência, Renata subiu ao palco e desabafou sobre a situação constrangedora. “Igual a esse [peido], eu nunca senti. Chega eu quis vomitar, desorientei. E outra coisa, um peido que vem daqui até o final da festa...”, declarou bem-humorada.

No Instagram, na última sexta, a cantora comentou a repercussão do caso. “Minha gente, eu tô passada. (...) Nunca pensei na minha vida que iria viralizar por causa de um peido. O jeito agora é eu saber quem foi e ter que andar com essa pessoa direto, porque todo final de semana precisa de um negócio desse”, brincou.