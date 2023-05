Show extra de Ludmilla em São Paulo: venda de ingressos é aberta

Nesta segunda-feira, 8, as vendas do show extra da Numanice, da cantora Ludmilla abriram. Após esgotar o primeiro show, do dia 3 de junho, em 33 minutos, foi preciso uma nova data para atender ao público.

A apresentação extra será no dia 4 de junho. Para garantir o seu ingresso, basta acessar o site da Sympla.

As únicas opções disponíveis no momento são a área premium + open bar, que custa cerca de R$ 650 e inteira (front stage), por R$ 504. Os demais ingressos já foram esgotados. As entradas podem ser adquiridas por até 12x.

O show será realizado no CE Tietê - Centro Esportivo Tietê, São Paulo e os portões serão abertos às 14h e a apresentação será às 22h. Menores de idade não poderão entrar, mesmo acompanhados dos pais.