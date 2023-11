Larissa Manoela teve um dia de tiete nesta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro. Fã de RBD, a atriz foi ao show da banda e conseguiu se encontrar com uma das integrantes do grupo, Dulce Maria.

Empolgada, Larissa postou a foto que tirou ao lado da ídola. “Que emoção. Dulce Maria, muito obrigada por tudo. O sonho da pequena Lari agora se realizou”, escreveu na publicação em espanhol.

Depois, acompanhada do noivo, o ator André Luiz Frambach, Larissa anda por uma área interna do Engenhão e comemora a tietagem. “Pensa numa pessoa feliz depois de conhecer a Dulce. A Larissa de seis anos está muito feliz”, disse em vídeo nos stories do Instagram.

A atriz Larissa Manoela e a cantora do grupo RBD Dulce Maria nos bastidores do show de 9 de novembro no Engenhão, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

Vaia

Em outro momento, no entanto, antes do show, Larissa foi vaiada por parte do público presente no estádio. Junto da atriz Bruna Griphao e da cantora Pocah, elas ocupavam uma área vip no gargarejo do palco e os fãs da grade, logo atrás, não gostaram. “Privilégio”, gritavam em meio às vaias.