Shows de Rihanna têm ‘mais álcool e drogas’ que no rock, diz guitarrista

O guitarrista Nuno Bettencourt - que foi recrutado em 2009 por Rihanna para tocar na turnê Last Girl on Earth e seguiu acompanhando a cantora mundo afora até a turnê Diamonds, em 2013 - revelou qual é a maior diferença entre fazer uma turnê com estrelas do rock e com uma estrela do pop. “Há muito mais álcool e drogas na turnê da Rihanna”, disse ele, em entrevista ao site Uol.

Nuno é um dos fundadores da banda americana Extreme e um dos protagonistas do famoso videoclipe em preto e branco de More Than Words, ao lado do vocalista Gary Cherone. Mas há 14 anos o português também deixa sua marca na música pop.

Entre tantas apresentações, o guitarrista também subiu ao palco ao lado de Rihanna no icônico show do intervalo do Super Bowl, no início deste ano. O evento foi realizado após um hiato de 7 anos da cantora, que surgiu grávida do segundo filho, dando fim às especulações.

Ao ser questionado se os fãs de rock pegam no seu pé por tocar com uma artista pop, ele confessou que não sabe e não costuma ler o que escrevem sobre ele nas redes sociais.

“Músicos são assim. Podemos estar tocando em um estádio com 90 mil pessoas e elas podem estar todas cantando nossas músicas. Se tem um cara no fundo da plateia te mostrando o dedo do meio, é nisso que vamos ficar pensando. Vamos pensar: ‘Por que ele não nos ama?’. Então basta um comentário dizendo: ‘Vocês são terríveis, odeio as músicas novas’ para começarmos a chorar”, brincou.

A Extreme se apresenta nesta sexta-feira, 2, no festival Best of Blues and Rock, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com sua turnê. E se prepara para lançar o primeiro álbum de inéditas em 15 anos.