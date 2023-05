Sidney Magal tranquiliza fãs em novo vídeo: ‘Não morri, não’

Sidney Magal publicou um vídeo no Instagram, na noite desta terça-feira, 30, para tranquilizar os fãs sobre seu atual estado de saúde. O cantor de 72 anos ainda fez questão de chamar a atenção de quem inventou que ele havia morrido.

“Um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde, na medicina brasileira, e já disseram até que eu já morri. Não morri, não, porque morto não fala”, disparou.

O artista deu entrada no hospital na última quinta-feira, 25, após ter um pico de pressão alta durante um show em São José dos Campos, interior de São Paulo.

Nesta terça, o Hospital do Coração (Hcor) chegou a informar que Magal teve um sangramento no cérebro, ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresentou boa evolução. O episódio não trouxe sequelas ao cantor, que segue em acompanhamento médico. Ainda não há previsão de alta.

No vídeo, Sidney Magal volta a falar sobre o que aconteceu. “Sou eu mesmo que estou falando. Não é nenhum cover, nenhum clone. Sou eu, que sou um ser humano, como todos vocês. E é por isso que estou dando uma satisfação do que me aconteceu. Foi uma alta muito grande de pressão, e imediatamente foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter sido grave caso eu não tivesse sido atendido imediatamente. Fui em um hospital em São José dos Campos e fui muito bem atendido. E, a meus pedidos, fui transferido aqui para o HCor, que é onde estou sendo maravilhosamente bem atendido também”, começou.

E continuou: “Estou sentando e levantando, e acredito que as pernas tremendo vocês só vão ver agora nas músicas que eu danço. Fiquem tranquilos, um grande beijo, muito obrigado pelo amor de vocês, e um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde, na medicina brasileira, e já disseram até que eu já morri. Não morri, não, porque morto não fala. Quem diria que eu iria dizer essa frase? Um dia, quem sabe, depois de morto, eu volte para continuar falando porque gosto de falar e cantar. Em breve estarei de volta assim que os eles (os médicos) permitirem”.

Continua após a publicidade

Boletim médico divulgado nesta terça-feira, 30:

“O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar”.