‘Sigo buscando perdão’, diz Mc Guimê sobre relação com Lexa

O funkeiro MC Guimê, expulso do BBB 23, acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, falou em seu Instagram sobre o apoio que recebeu de Lexa.

Guimê compartilhou nesta quinta-feira, 23, uma sequência de stories respondendo a mensagens de fãs e um delas foi um internauta dizendo: “Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa”.

Como resposta, o artista compartilhou a foto da tatuagem com o nome da Lexa e respondeu: “Bem graças a Deus, feliz na medida do possível. Também quero [ficar com Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo”.

“Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros. Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui”, disse o cantor.

MC Guimê agradece apoio de Lexa Foto: Reprodução/Instagram/@mcguime

Outros seguidores elogiaram a participação do funkeiro e disseram que era para ele ter sido o ganhador do programa. Com algumas declarações de apoio e carinho, Guimê respondeu a todos educadamente e sempre agradecendo o apoio.