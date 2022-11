Silvero Pereira, de ‘Pantanal’, revela ter sofrido ameaças de síndico após comemorar vitória de Lula

Publicidade

Silvero Pereira, ator da novela Pantanal e do filme Bacurau, revelou ter sofrido ameaças do síndico de seu condomínio após comemorar a vitória do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O artista publicou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira, 31, para contar o que aconteceu.

Segundo a publicação, ele saiu do condomínio para celebrar a conquista com cantos e gritos. Foi quando a família do síndico apareceu para acusá-lo de “desrespeitar” as diretrizes do local.

A filha do administrador condominial, inclusive, falou para o ator respeitar seu pai e, em seguida, chamou-o de “vagabundo”. Na publicação, Silvero rebate o insulto.

Silvero Pereira revela que foi agredido verbalmente no condomínio

“Eu que sou um vagabundo? Eu que não devo nada a este condomínio, pago categoricamente, até adiantado. Pago meu aluguel em dia, não devo nada a nenhuma das pessoas daqui.”

Ainda segundo o ator, o síndico finalizou a discussão com uma ameaça. “Ele disse: ‘O que é seu está guardado, você sofrerá as consequências”, contou Silvero.

Muitos artistas demonstraram apoio a ele. “Silvero, receba meu abraço”, escreveu Camila Pitanga. Já a advogada Gizelly Bicalho, que participou do Big Brother Brasil em 2020, revelou passar por algo similar pelo mesmo motivo: “Fui agredida”, disse ela nos comentários do post.

