Silvia Abravanel revela que foi expulsa de casa por Iris Abravanel na adolescência

A apresentadora e diretora Silvia Abravanel, a ‘filha número 2′ de Silvio Santos, contou à apresentadora Luciana Gimenez que foi expulsa de casa por Iris Abravanel quanto tinha 16 anos. A relevação foi feita no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Gimenez.

A apresentadora Silvia Abravanel Foto: Gabriel Cardoso/ SBT

Silvinha, como é conhecida, afirmou que Iris, mulher de Silvio Santos, lhe aplicou um castigo.Ela não revelou, porém, qual foi o motivo que levou ao desentendimento entre elas.

“Fui convidada a me retirar, como um castigo. Minha mãe achava que eu estava naquela fase ‘aborrecente’. Eu me retirei, porque não tinha opção”, disse. A apresentadora contou que foi morar no escritório do pai, com os caseiros do local.

Silvinha, atualmente com 52 anos, é filha adotiva de Silvio e da primeira mulher do apresentador, Aparecida Abravanel, que morreu de câncer em 1977. Na época, Silvinha tinha apenas 5 anos e foi morar com Silvio e, posteriormente, com Íris, com quem o apresentador se casou logo em seguida.

Apesar do conflito na adolescência, Silvinha chama Íris de mãe. “Tive muitas mães na minha vida”, disse no podcast.

Recentemente, Silvinha também revelou que teve que “brigar” com o pai para ser respeitada como profissional quando começou a trabalhar no SBT. Segundo ela, só quando os dois souberam separar o laço familiar do profissional é que tudo começou a caminhar bem.