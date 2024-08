Silvio Santos comprou tabuleiro Ouija? Entenda o que foi uma das últimas aquisições do apresentador

O objeto é uma tábua de madeira que contém as palavras “sim”, “não” e “adeus”, as letras do alfabeto e números de 0 a 9. Para funcionar, os usuários do tabuleiro precisam posicionar um copo acima do item e fazer uma pergunta. Acredita-se que os “espíritos” sejam responsáveis por mover o copo e dar as respostas.

Segundo o portal The Conversation, o tabuleiro Ouija teria sido criado no século 19 pelas Irmãs Fox, médiuns do movimento espiritualista. O objeto místico caiu em desuso no século 20, mas voltou a ser utilizado após a Segunda Guerra Mundial.