Silvio Santos faz aparição rara no dia do aniversário e surpreende fãs na porta de casa; veja

O apresentador Silvio Santos completa 93 anos nesta terça, 12. Para celebrar, um grupo de fãs apareceu na porta de casa do dono do SBT nesta manhã, cantando parabéns com direito a bolo de aniversário.

Trata-se de uma rara aparição — desde 2022, Silvio Santos está afastado da televisão. A filha, Patrícia Abravanel, assumiu seu tradicional programa dominical, que completou 60 anos no ar em junho.

A homenagem foi exibida em matéria do programa Fofocalizando. Silvio agradeceu o carinho do público: “Que a felicidade que eu estou sentindo, vocês sintam por toda a vida”, disse.

Segundo o SBT, o apresentador ainda teria sugerido uma volta às telinhas: “Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar”.