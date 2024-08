Silvio Santos, que atualmente está internado no hospital Albert Einstein, recebeu homenagens públicas de algumas de suas filhas neste domingo, 11, Dia dos Pais. Silvia e Patricia Abravanel optaram por um vídeo com momentos marcantes ao lado do apresentador, enquanto Cintia postou uma foto.

Silvio Santos ao lado da filha, Patricia Abravanel, em fotos antigas publicadas por ela no Dia dos Pais de 2024, enquanto apresentador segue internado em hospital Foto: Instagram

PUBLICIDADE Silvia narrou um texto: “Meu paizinho, meu herói, meu melhor amigo. Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, digno, honesto, que é grato a tudo que vem de Deus, que valoriza cada momento”. “Obrigada por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e erros! Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar”, continuou.

Patricia Abravanel, que substitui o pai no Programa Silvio Santos, mostrou diversas fotos de momentos íntimos, tanto do pai quanto de Fábio Faria, pai de suas filhas: “Os melhores pais que um filho pode ter! Somos muito abençoados e muito gratos por ter vocês nas nossas vidas! Amo muito vocês! Feliz Dia dos Pais!”

Já Cintia Abravanel, a filha mais velha de Silvio Santos, escreveu: “Feliz Dia dos Pais para o homem que é uma fonte de inspiração, um exemplo de bondade, sabedoria e sucesso! Obrigada por tudo que você representa, tanto para mim, para as minhas irmãs, quanto para o povo brasileiro. Te amo, pai”.

O Estadão buscou contato com a assessoria do SBT a respeito do estado de saúde atualizado do apresentador hoje, domingo, 11 de agosto, mas não obteve retorno até a publicação desta nota.

Silvio Santos também é pai de Rebeca Abravanel, Renata Abravanel e Daniela Beyruti. Confira abaixo as postagens feitas pelas filhas do apresentador neste Dia dos Pais.

Outros famosos celebram Dia dos Pais

Roberto de Carvalho, músico que foi marido de Rita Lee, que morreu em 2023, recebeu homenagens do filho, João Lee: “Mais um ano juntos. Feliz dia dos pais.”

Junior Lima, que é pai de Otto, de 6 anos, e Lara, de 3, publicou fotos dos filhos e do pai: “O amor que sonhei se faz todo em vocês.”

Sandy escreveu sobre Xororó: “Minha inspiração, meu professor, meu colega de profissão, meu mentor, meu ídolo”. A cantora também escreveu sobre o ex-marido, Lucas Lima: “O pai que eu escolhi pro meu filho, o meu melhor amigo desde sempre, meu eterno parceiro nessa missão”. Eles são pais de Theo, de 10 anos.

O ex-marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas publicou um emocionante texto dedicado ao humorista, que morreu em 2021. Eles tiveram dois filhos, Romeu e Gael, de 4 anos.