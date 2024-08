Silvio Santos ‘sempre será o maior’, diz Celso Portiolli, apontado como possível ‘substituto’ no SBT

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade, por causa de uma broncopneumonia. Celso Portiolli, que já chegou a ser apontado como um potencial ‘substituto’ para o apresentador e hoje comanda a maior parte da programação de domingo do SBT, lamentou a morte.

PUBLICIDADE “Hoje o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno”, escreveu. Em seguida, Celso Portiolli prosseguiu: “Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande”.

“Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior”, concluiu.

Atualmente, Celso Portiolli apresenta o Domingo Legal entre as 11h15 e as 18h15 - ou seja, sete horas seguidas no ar - aos domingos no SBT. É mais tempo, por exemplo, do que têm as filhas de Silvio Santos, somadas, no mesmo dia.

Isso, somado a seus trejeitos e carisma, é um dos motivos pelos quais ele tem sido apontado como “substituto” do apresentador. Em entrevistas, ele rechaça o possível título: “Eu nunca acreditei nisso e até hoje não acredito”.