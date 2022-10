Silvio Santos revela motivo de ter se afastado do SBT

Continua após a publicidade

Silvio Santos revelou o real motivo de seu afastamento da TV. A última vez que o apresentador de 91 anos esteve nos estúdios do SBT foi abril de 2022, levantando rumores de que não estava muito bem de saúde. Ao canal Intervenção, transmitido no YouTube por Roger Turchetti, ele negou.

“Não, não... Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, garantiu Silvio, na saída do colégio eleitoral onde votou, no último domingo, 2, em São Paulo.

Ao ser questionado sobre alterações no Programa Silvio Santos nos últimos meses, como um balé masculino, o comunicador afirmou não ter percebido: “Não reparei, mas se os rapazes forem bonitos, vou gostar. Não tenho nenhum preconceito, tanto faz os rapazes ou as meninas, não tem problema”.

A apresentadora Patricia Abravanel , que também estava no mesmo local do pai, falou sobre as mudanças no dominical. “Estava (o programa) precisando de uma renovada. Um up... Ele (cenário) ficou igualzinho o de antes, só que mais moderno. A mesma repaginação, tem o corredor, tudo, só que mais moderno... É a mesma coisa (o programa), só que diferente. Mudou uma coisinha aqui, outra ali, até porque meu pai é muito único e tem muita coisa que só funciona com ele. Teve que adequar ao meu jeitinho, mas tem coisa que só com ele faz gol”, disse.

Silvio Santos voltou a gravar com mais frequência no fim de setembro , mas os programas ainda não foram ao ar, já que Patricia tem uma grande frente de inéditos.

O empresário também foi perguntando sobre a suposta saída de Eliana da emissora. “Se a Eliana sair do SBT, a Patricia vai dar uma festa na casa dela, já convidou até 100 convidados”, brincou.