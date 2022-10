Simaria relembra conversa com Simone após fim da dupla: ‘Nos entendemos’

Continua após a publicidade

A dupla Simone & Simaria chegou ao fim oficialmente em agosto, após algumas polêmicas entre as irmãs. Conforme algumas exposições das cantoras, o hiato foi uma iniciativa de Simaria, após se afastar dos palcos para tratar da saúde. No entanto, em nova declaração, no último domingo, 9, a artista alegou que não tinha, de fato, intenção de romper com a irmã.

Ao Fantástico, Simaria declarou: “Não é nem que eu gostaria de separar”. Segundo ela, sua polêmica entrevista, quando expôs os desentendimentos da dupla, foi em um momento de vulnerabilidade, cansaço e esgotamento. “Juntou tudo e chega uma hora que falei: ‘Gente, eu não aguento mais isso’”, relatou.

Simone e Simaria Foto: Instagram/@simoneesimaria

Apesar da situação, que causou o fim da dupla e, inicialmente, afastamento entre as irmãs, a cantora garantiu que, após uma conversa, está tudo bem novamente. “Nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa. Ela disse: ‘Era cuidado, minha irmã'. Minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu”, expôs, complementando que além de irmãs, são parceiras.

Vale ressaltar que ambas seguirão em carreira solo. Simone, inclusive, iniciou a nova fase no final de setembro. O primeiro show contou com uma surpresa de Simaria, que discursou: “Em breve a gente vai estar juntas nos palcos da vida, cantando, não juntas, porque agora ela vai seguir a carreira solo, é o sonho dela. A gente tem que respeitar os sonhos das pessoas. É isso que ela quer, e eu quero que ela seja feliz e faça muito sucesso. Vou estar sempre ali por trás, escolhendo o repertório, ajudando ela nessa nova trajetória.”