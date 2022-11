Simaria se pronuncia sobre boatos com Dj Ivis e uma possível paixão pelo cunhado

Publicidade

A cantora Simaria Mendes, desabafou durante o programa PodCats apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, a respeito das polêmicas que envolviam sua vida amorosa, após o fim do casamento de 14 anos com Vicente Escrig.

Em agosto o comunicador, Thiago Sodré, afirmou que o motivo da separação da dupla Simone e Simaria, seria uma paixão da Simaria pelo cunhado, Kaká Diniz. Durante a entrevista, a cantora desabafa:

“Não soube nem mentir, foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido da irmã. Gosto de homem alto, não gosto de um anão. Me respeite, Brasil. Respeite minha história, meu caráter. É de uma vergonha”, disse a sertaneja. Deixando claro que isso nunca passou de um boato. Assegurando que está sozinha e ainda a não ficou com ninguém.

“Eu não fiquei com ninguém. Fiquei uns oito meses separada dele, dentro de casa, e ninguém me tocou. Foi uma decisão minha, eu precisava olhar quem era a Simaria de verdade. Meu corpo é sagrado. Quem me conhece sabe que eu nunca fui uma menina de sair ficando com um ou com outro”, explicou.

Sobre o possível caso com Dj Ivis, Simaria também se manifestou: “Eu sou uma mulher decente, séria, as injustiças que plantaram [sobre mim]...Você acha que eu achei meu periquito no lixo para dar meu periquito para o DJ Ivis?”

Ainda nesta quarta-feira, 9, o dj postou uma nota de repúdio às falas da cantora durante a gravação do podcast.

“Pra beijar é multa de milhões, pra encostar em mim é multa de milhões (...) porquê meu coração é inviolável, eu não admito que gente da cabeça pequena fique usando o meu nome nessas esculhambação, quem acreditou nesses boatos é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda”, completou a cantora.