Simone fala sobre fim de parceria com a irmã, Simaria: ‘fiquei sem saber o que houve’

Simone Mendes concedeu entrevista para Ana Carolina Raimund, do Fantástico (Globo), e falou sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria. A cantora disse que não houve um motivo específico que levou a parceria ao seu fim. Segundo ela, o rompimento foi provocado por diferenças em relação às expectativas de cada uma e teria acontecido de forma natural.

Em entrevista ao 'Fantástico', Simone Mendes falou sobre o seu primeiro DVD solo, 'Cintilante'

Simone disse que ela e a irmã tomaram a decisão de forma conjunta, depois que cada uma colocou na mesa quais eram os seus planos para o futuro. “Eu fiquei sem saber de fato o que houve até que nós tivemos uma conversa e houve o fim do ciclo”, disse. “Mas a melhor coisa disso tudo é que ela está feliz, eu estou feliz. Cada uma vivendo o que quer viver porque nós somos maiores [de idade], somos grandes, mães de família... e isso está tudo certo”.

Simone e Simaria trabalharam juntas por dez anos. Com tanto tempo de carreira ao lado da irmã, Simone revelou que foi um processo compreender que ela poderia seguir carreira solo. “Às vezes a gente acha que não consegue viver sem outro, às vezes até em relacionamento, e aí, a vida vai prega uma peça. E você fala assim: ‘opa, não, não acabou por aqui. Há uma vida pela frente’”, afirmou.

Também em entrevista ao Fantástico, concedida em outubro, Simaria declarou que a separação da irmã não foi planejada. “Não é nem que eu gostaria de separar”, disse. Ela argumentou que se viu “sufocada” por Simone, mas que elas já haviam acertado os ponteiros. “Nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa e disse: ‘Era cuidado, minha irmã’. Minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu”.

Na entrevista que vai ao ar neste domingo, 18, no Fantástico, Simone falou ainda sobre o seu novo DVD, Cintilante. No sábado, 17, a cantora publicou um carrossel em seu perfil no Instagram com imagens da gravação do show, que é o seu primeiro DVD solo. “Tudo foi feito de uma forma tão incrível e tão cheia de amor que não há palavras que possam traduzir”, escreveu.