Simone grava vídeo dando detalhes sobre a carreira solo após fim da dupla com Simaria

Simone Mendes publicou um vídeo em seu canal no YouTube, na última quinta-feira, 6, em que esclarece alguns fatos sobre o fim da dupla Simone & Simaria , anunciado em agosto, e fala sobre a carreira solo daqui para frente. A cantora comentou ainda sobre o que os fãs podem esperar da nova fase da sua carreira, sem a irmã, Simaria Mendes, parceira de palco por 30 anos; 10 deles, como dupla sertaneja. Antes do sucesso no meio, as duas foram backing vocal de Frank Aguiar entre 1996 e 2012.

“Tenho um amor e um carinho enorme por tudo que vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã. Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã. Mas a parte boa disso tudo é que nós estamos felizes com as nossas escolhas”, afirmou. “Nunca havia parado para me dedicar a escolher um repertório. Às vezes que participei com a Simaria de repertório foram esporádicas... Desta vez, estou participando de tudo”, emendou.

As irmãs Simone e Simaria foram backing vocal de Frank Aguiar, entre 1996 e 2012. Foto: Isabella Pinheiro / TV Globo

Simone contou que o novo projeto ainda sem data de lançamento. “Nesse momento o que já foi feito: a escolha da logomarca do meu novo nome, compra de um novo material, a seleção de músicas está acontecendo. Então, é a partir de novembro que começo a entrar em estúdio com produtor musical, banda e com todas essas coisas que separamos”, disse ela, acrescentou que o produtor musical Eduardo Pepato só tinha agenda disponível após 20 de novembro.

“Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Leva-se um tempo, mas tudo com muito amor, carinho e dedicação. Estou amando viver essa nova experiência. Está sendo uma fase muito bacana, é desafiador tudo o que estou vivendo nessa fase nova”, comemorou.

A cantora já tem agenda de shows e divulgou no vídeo. Em João Pessoa, ela vai se apresentar com a dupla Jorge & Mateus e, em São Paulo, com Zé Vaqueiro. Ela disse ainda que vem por aí a gravação de um DVD. “Está sendo muito especial viver tudo o que estou vivendo nessa fase da minha vida. E com o coração muito grato a Deus por tudo que estou, porque se estou vivendo é porque Deus preparou esse momento para a minha vida e para minha história”, destacou.

“Estou muito feliz porque sei que Deus está cuidando de tudo, e sei que tenho vocês... Então quero deixar aqui registrado o meu carinho e a minha gratidão a todos vocês. E fiquem colados comigo, tenho certeza que vocês vão se emocionar. A sofrência garantida. Vem muita coisa boa para vocês”, ressaltou Simone.

