Simone Mendes chora em primeiro show sem Simaria após rompimento oficial; assista ao vídeo

Após subir ao palco para fazer uma participação especial no show de Gusttavo Lima , na noite do último sábado, 17, no evento Avião Fantasy, realizado no Castelão, em Fortaleza, Simone Mendes se emocionou bastante. A cantora não conseguiu segurar as lágrimas ao ouvir o amigo dizer que o “Brasil a ama” e que ela “vai começar a melhor fase da vida” agora em carreira solo. Em agosto, ela e a irmã deram um ponto final no trabalho da dupla sertaneja Simone & Simaria após dez anos no mercado.

“Estamos eu e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo que há de melhor nessa vida. Tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida, a carreira solo, de agora para frente... Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você ... Que você tenha a melhor fase da sua vida. Vai começar agora”, falou Gusttavo, enquanto Simone chorava com a cabeça baixa.

O público presente ovacionou a cantora, que agradeceu. “Obrigada, Fortaleza. Estamos juntos. Eu só preciso de duas coisas e tenho certeza que tenho: Deus e vocês. Obrigada pelo carinho”, disse.

Este foi o primeiro show da artista após o rompimento oficial da dupla Simone & Simaria.

Carreira solo

Nas redes sociais, Simone Mendes confirmou que manterá a mesma equipe da dupla com a irmã em sua carreira solo : do empresário à assessoria de imprensa. “É o mesmo empresário (Robertão do Montese) que está comigo e com a Simaria há 18 anos. Então, ele continua, dá segmento a esse projeto comigo. A banda é a mesma, os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova bacana. Vamos ensaiar valendo e preparar um show muito fera pra vocês. Estou com uma vontade do tamanho do mundo de jogar duro para vocês””, revelou a cantora, que pretende retomar as apresentações em outubro.

Simone segue no sertanejo e prepara repertório inédito. Foto: @marcioamaralph / Instagram

Simone & Simaria

A dupla surgiu em 2012 no mercado sertanejo e firmou no gênero a partir de 2015, puxada por Marília Mendonça (1995 – 2021). Foi no rastro do sucesso inicial da rainha da sofrência, que faleceu em um trágico acidente de avião em 2021, em Minas Gerais, que as irmãs alcançaram projeção nacional com o álbum ao vivo Bar das Coleguinhas, lançado em março daquele ano.

Marília foi a pioneira, mas Simone e Simaria ajudaram a encorpar o movimento rotulado como feminejo no Brasil.

Simone e Simaria.

