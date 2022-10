Simony chora ao desabafar sobre tratamento contra câncer, no ‘Altas Horas’

Continua após a publicidade

Simony se emocionou, na noite deste sábado, 8, ao falar sobre sua luta contra um câncer no intestino. A cantora fez um desabafo sobre o tratamento durante participação no programa Altas Horas.

O tumor foi descoberto em agosto deste ano. Durante apresentação com Péricles no programa da Globo, ela não conseguiu conter as lágrimas:

“Vou para as minhas últimas quimioterapias. Estou emocionada, desculpa, mas estou muito feliz. É o finalzinho para a cura”, disse a cantora.

“Eu estou caminhando para o finalzinho disto, que é a cura. Eu tenho certeza que todos que identificarem no comecinho, vão se curar. É muito sério, mas a medicina está do nosso lado. A nossa fé também, maravilhosa”, completou Simony.