Simony comenta queda dos cabelos por conta da quimioterapia: ‘Triste ver caindo’

Simony voltou ao Instagram para falar sobre o processo de perda de seus cabelos por conta do tratamento contra um câncer no intestino. A cantora de 46 anos comentou, na noite da última quarta-feira, 7, sobre as laces e os lenços que vem usando e fez um desabafo.

“Perder os cabelos no tratamento da quimio é superdifícil. Sempre escuto que cabelo cresce, isso não é o mais importante! Sim, o mais importante é o foco e a cura, mas vocês não têm noção de como é triste ver os cabelos caindo no banho, no travesseiro. Se podemos passar por esse tratamento com menos sofrimento, por que não ? Amo lenço, amo peruca e amo poder ter esse cabelo muito parecido com o meu. @carllos32 obrigada por me proporcionar isso, eterna gratidão”, escreveu a artista na rede social.

Vários seguidores e amigos famosos fizeram questão de enviar mensagens de carinho à cantora. “O mais importante é a sua fé e sua vitória nessa luta, que tenho certeza que virá!”, disse o sertanejo Zezé Di Camargo. “Você tem sido muito forte, amiga. E será sempre”, ressaltou a cantora Gretchen. “Oro a Deus por sua cura todos os dias”, confessou a atriz Solange Couto. “Está linda, Si! E logo vai ter seu cabelão natural de volta! Pode crer!”, emendou a apresentadora Sonia Abrão.





Descoberta e tratamento

Simony descobriu recentemente o câncer no intestino durante um exame de rotina. Ela estava com uma íngua, fez uma colonoscopia que detectou um tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus, chamado epidermoide. A cantora falou sobre o diagnóstico em vídeos postados no Instagram no dia 30 de julho.

A artista está fazendo tratamento em um hospital de São Paulo. Ela recebeu alta na última semana após passar um período internada, onde passou por sessões de quimioterapia e radioterapia.