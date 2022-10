Simony fala sobre raspar a cabeça durante tratamento contra o câncer; veja vídeo

Publicidade

A cantora Simony participou nesta quarta-feira, 26, do programa A Tarde É Sua da Sonia Abrão para falar sobre sua carreira e vida pessoal. Durante a conversa com a apresentadora, a artista revelou como está sendo seu tratamento contra o câncer no intestino, e desabafou sobre a dor que sentiu quando os cabelos começaram a cair.

“Dói, sabia? Quando começa a cair o cabelo, ele dói. Não é uma coisa simples, ele dói mesmo. (...) Além de doer, da dor mesmo, dói na alma. Não é fácil. Às vezes as pessoas falam ‘vai crescer’. Vai crescer, todo mundo sabe que o cabelo vai crescer. Mas você tá num momento com 13 quilos a mais, vamos dizer. O cílio cai, você engorda, olha no espelho e não se reconhece”, disse a artista.

No celular, a cantora ainda mostrou um registro emocionante de quando teve seus cabelos raspados pelo filho, Ryan. Veja:

Ela começou a perder o cabelo ainda em agosto e tem usado lace ou bandanas em aparições públicas. Simony relatou na conversa com Sonia Abrão que ainda não tem coragem de aparecer careca para as pessoas.

“Sem cabelo, você fala: ‘quem sou eu?’. De verdade, quem sou eu mesmo. Aí você em como mostrar pros filhos, pro marido, como vai ser com isso e como vai ser com aquilo. É um turbilhão de sentimentos. Vou ser curada ou não vou? Vai aparecer outro? Vou ter que fazer tudo de novo? Putz, é muito difícil, gente”, detalhou.

Processo de descoberta do câncer

Um dia a artista se queixou de uma íngua, no outro decidiu ir ao médico e diagnosticaram o câncer no intestino. Foi suficiente realizar exames de rotina em agosto, desde então, ela faz o tratamento de quimioterapia no Hospital do Coração, em São Paulo.

Os médicos que a acompanharam afirmaram que ela passará por quimioterapia e radioterapia durante todo o tempo, e que ela tem boas chances de se curar se seguir tudo o que foi recomendado. Hoje o tumor da cantora já está 50% menor do que no começo do tratamento.