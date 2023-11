Simony mostra como está seu cabelo após o tratamento contra o câncer

A cantora e apresentadora Simony fez um post no Instagram nesta quarta-feira, 15, para mostrar aos seus seguidores como está seu cabelo após o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em agosto de 2022. A doença está em fase de remissão desde julho de 2023, um período quando os sinais ou sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes.

A cantora Simony mostra seus cabelos naturais Foto: Reprodução/ Instagram @simonycantora

Simony, que tem usado prótese capilar, disse que aproveitou a manutenção dos fios artificiais para tirar fotos e aparecer com os cabelos naturais.

“Olha aí como já cresceu!!! Vamos vivendo um dia de cada vez. Nos adaptando, nos respeitando. Sou sempre grata”, escreveu.

O post recebeu mais de 120 mil curtidas e cerca de 4.500 comentários. Muitos famosos elogiaram Simony, como a cantora Preta Gil, que também está em tratamento contra um câncer no intestino. “Meu amor”, escreveu Preta.