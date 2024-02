Simony mostra evolução do crescimento do cabelo após tratamento para câncer

Cantora Simony Foto: Reprodução/Instagram/@simonycantora

A cantora Simony , 47 anos, compartilhou em suas redes sociais, na última terça-feira, 13, a evolução do crescimento de seu cabelo após o tratamento de um câncer de intestino que teve em agosto de 2022. Ela segue em tratamento com imunoterapia no momento, mas teve de interromper no fim de 2023 devido à uma toxicidade descoberta nos rins, mesmo após o desaparecimento do tumor. Na legenda da foto, a cantora escreve: “Olha o tamanho desse cabelo”.

Simony compartilha foto do cabelo após tratamento para câncer: 'Olha o tamanho desse cabelo' Foto: Reprodução / Instagram @simonycantora

A imunoterapia, conta Simony, deve durar cerca de mais um ano e 7 meses, e visa tratar o câncer, que no momento se encontra reminiscente, por meio do próprio sistema imunológico do paciente. Em outra postagem, também dando atualizações sobre a doença, no final de 2023, ela comenta sobre os obstáculos que passou: "Que montanha russa de sentimentos eu vivi em 2023″, "Nem todas as tempestades vêm para destruir a sua vida, algumas vêm apenas para limpar o seu caminho".

Quem é Simony

Simony é cantora e conhecida por ser ex-integrante do grupo Balão Mágico, atração da Rede Globo, que durou de 1983 a 1986. Ela tem quatro filhos: Ryan e Aysha, de seu casamento com o rapper Afro-X, Pietra, fruto de seu namoro com Xande de Pilares, e Anthony, o mais novo, com o ex-marido Patrick Silva.

Simony lançou seu último álbum solo Ela Cansou de Ser Forte, em 2020.