Simony precisará ser internada por 4 meses devido a câncer: ‘Não queria passar por isso de novo’

Após anunciar a retomada de seu tratamento contra o câncer no intestino, Simony revelou que precisará se internar. A artista será hospitalizada na próxima terça-feira, 2 de maio.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais de Simony. Em um vídeo no Instagram, ela explicou que precisará fazer quatro meses de imunoterapia e radioterapia. A cantora já tinha sido internada em dezembro do ano passado.

“Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que eu recebo vocês. E nessa nova etapa o que espero é isso: as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim”, iniciou ela.

“Não é fácil, é um novo tratamento, claro que eu queria não ter que passar por isso de novo, mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla, e realmente isso eu não consigo controlar. A única coisa que eu posso controlar é como vou passar por isso. E mais uma vez resolvei passar por isso da melhor maneira possível pensando sempre na minha cura”, explicou.

“E é isso gente, terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia e a radioterapia. Estou aqui agradecendo a Deus por ser tratável, por poder ser tratado”, finalizou.