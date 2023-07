Simony comemora ‘câncer vencido’: ‘Acreditem, a cura é possível’

A cantora Simony usou suas redes sociais no fim da noite de sexta-feira, 7, para anunciar os bons resultados de seus exames mais recentes e que seu câncer está em remissão, junto das hashtags “câncer vencido”, “gratidão” e “vida nova”.

“Hoje fiz o último exame, não tem mais nada, mesmo. Deus, Deus, Deus, gratidão e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na Terra e toda a sua equipe. Vou terminar o tratamento. Faltam três!”, escreveu.

Simony em foto tirada durante período em que faz tratamento contra câncer de intestino, em 14 de junho de 2023. Foto: Instagram/@simonycantora

Na sequência fez outra série de agradecimentos e uma reflexão sobre seu enfrentamento à doença: “Essa jornada não foi fácil e não é fácil, houve momentos de incertezas, medos e desafios, mas com muita determinação, apoio da família, amigos e profissionais de saúde incríveis, esse médico anjo, Dr. Fernando Maluf, consegui vencer essa batalha”

“Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida. Aprendi a valorizar cada momento, a aproveitar cada instante de forma intensa e agradecer por cada pequena vitória”, continuou Simony.

A ex-integrante do Balão Mágico ainda disse que pretende servir de exemplo para outras pessoas que passem por situações semelhantes: “Essa experiência me transformou e me tornou mais forte. Agora, quero usar minha história para inspirar e trazer esperança a outras pessoas que também estão enfrentando o câncer. Acreditem, a cura é possível.”

“Se você está lutando contra o câncer, saiba que estou aqui para apoiar e encorajar você. Mantenha a esperança e confie em sua capacidade de superar qualquer desafio. Um dia de cada vez. Eu sou, sim, um milagre”, concluiu.

No último sábado, 1º, Simony comemorou seu primeiro aniversário desde que foi diagnosticada com um câncer de intestino, em agosto de 2022. A doença lhe fez passar por tratamento e diversas sessões de quimioterapia desde então.