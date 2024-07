Sinéad O’Connor: causa da morte da cantora é divulgada em detalhes

Detalhes da causa da morte de Sinéad O’Connor, cantora que foi encontrada sem vida em sua casa há cerca de um ano, foram divulgados. Segundo informações do The Irish Independent, ela morreu em decorrência de asma e de uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ela também vinha sofrendo com uma infecção do sistema respiratório.

Causa da morte de Sinéad O'Connor é divulgada. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Sinéad O'Connor