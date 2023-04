‘Sinto dentro de mim que ainda não acabou’, diz Key Alves sobre término com Gustavo

Após o anúncio do término entre Key Alves e Gustavo, a atleta decidiu expor detalhes da separação. A revelação do fim do namoro foi feita pelo ex-brother, que alegou ter sido amigável. Key, no entanto, rebateu nas redes garantindo que não queria ser amiga do cowboy.

Então, em entrevista à Vogue, a jogadora de vôlei explicou que o rompimento lhe pegou de surpresa justamente por acontecer logo na “primeira conversa após todos os meus confinamentos”.

“Acreditei de verdade na gente. Acho até hoje que ele é minha alma gêmea e falo isso para todo mundo. Ele é o cara que amei, confiei e acreditei, tudo isso em poucos dias. Fiquei muito abalada. Está sendo difícil porque esse é o assunto mais falado do momento, então quando saio é a primeira coisa que me perguntam”, desabafou.

Key Alves e Gustavo no BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo / Globo

Sem pudor, ela expôs: “Não vou ser hipócrita de sair falando que estou bem. O término me destruiu, sim. Foi muito triste. A gente viveu 24 horas juntos, e terminar com um aperto de mão foi complicado para mim”. Key detalhou que, na conversa, Gustavo não explicou os motivos de sua decisão, o que fez com que ela não conseguisse dormir.

“Disse que não estava feliz, que queria seguir a vida dele sozinho. Eu perguntava o motivo e ele não tinha um. Minha cabeça começou a pirar, comecei a questionar tudo: ‘O que será que eu fiz? O que será que eu falei?’ Até hoje não consigo encontrar resposta. Não consigo dormir, porque fico pensando no que posso ter feito para ele querer terminar”, comentou.

Quando questionada sobre uma possível reconciliação, a ex-sister avaliou: “Sinto dentro de mim que ainda não acabou. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, mas acredito que daqui a um tempo a gente vai conversar de novo, pelo menos tentar ser amigo. Agora não dá (...) Acredito que daqui a um tempo a gente volta a se falar, eu realmente eu amo ele”.