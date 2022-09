Site pode ter revelado datas de shows de The Weeknd no Brasil

A passagem de The Weeknd pelo Brasil pode estar mais próxima do que se pensava. De acordo com a página do cantor no site Last.fm, ele se apresentaria no País em março de 2023.

Na agenda do cantor informada pela plataforma, famosa por reunir dados dos usuários para compilar estatísticas sobre as músicas mais ouvidos por eles, consta que The Weeknd fará uma apresentação no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em 2 de março, e outra no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 4.

Site Last.fm pode ter revelado datas de shows de The Weeknd no Brasil. Foto: Last.fm

Até o momento, no entanto, nenhuma produtora brasileira e nem a equipe de The Weeknd confirmaram as possíveis datas ou mesmo que o artista vem ao Brasil.

Ele está em turnê com a After Hours Til Dawn Tour, que apresenta as músicas dos discos Dawn FM, de 2022, e After Hours, de 2020. Restam apenas duas apresentações para que a turnê seja concluída, nos dias 22 e 23 de setembro, em Toronto, Canadá.

Com isso, é possível que o cantor anuncie novas datas que incluam o Brasil. The Weeknd esteve no País em 2017 como uma das atrações principais do Lollapalooza, em São Paulo. Meses depois, ele passou a virada do ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

