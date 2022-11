Skank anuncia seu último show em março do ano que vem

Publicidade

A banda Skank anunciou nesta segunda-feira, 21, a data e o local do seu último show. A apresentação de despedida do grupo acontecerá no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 26 de março de 2023. A Turnê de Despedida foi marcada em 2020, mas precisou ser adiada por conta da pandemia de covid-19.

O grupo já circulou por vários estados do Brasil, com a proposta de celebrar a história da banda. A abertura de ingressos deste último show será no dia 1 de dezembro.

Trajetória

A banca é composta por Samuel Rosa, guitarra e voz, Lelo Zanetti no baixo, Henrique Portugal, teclados e Haroldo Ferretti na bateria. E encerra sua trajetória no local onde o grupo já gravou álbuns ao vivo: Estádio Mineirão. Formado em meados dos anos 1990, o Skank lançou nove álbuns de estúdio. Calango vendeu mais de 1 milhão de cópias, e Samba Poconé, atingiu a marca de quase 2 milhões.

Em sua trajetória já passaram pelo MTV ao vivo, pelo Rock in Rio, já foram trilha de novela em A Próxima Vítima. E participaram de inúmeros festivais nacionais e internacionais e faturaram prêmios como VMB, Prêmio Multishow, Grammy Latino e Troféu Imprensa.