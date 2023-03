Sob acusação de plágio, música de Pabllo Vittar passará por perícia a pedido da Justiça

A cantora Pabllo Vittar está sendo acusada de plágio na música Ama, Sofre, Chora. O cantor e compositor Herlomm Diosly dos Reis Silva acusa a artista de plagiar a faixa Amar, Sofrer, Chorar. O juiz determinou uma perícia para investigar as semelhanças. A informação foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

Sob acusação de plágio, música de Pabllo Vittar passará por perícia por determinação judicial Foto: instagram/@pabllovittar

A cantora apresentou defesa, alegando que as músicas não têm relação e, por isso, não haveria plágio. Mas destacou que a única semelhança é o uso dos verbos ‘amar’, ‘sofrer’ e ‘chorar’ e que apenas o título não sustentaria o plágio. Por outro lado, o cantor rebateu a afirmação da artista e disse que há similaridades na melodia. Ainda segundo a colunista, a Sony Music também é citada na ação movida pelo músico.

O compositor afirma que fez o registro da música em 2019 e lançou um videoclipe em seu canal no YouTube. A cantora Pabllo também publicou um videoclipe da faixa em janeiro de 2021.

Procurada pelo Emais, a assessoria da cantora Pabllo não se pronunciou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.









