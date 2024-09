Sobrinha-neta de Silvio Santos faz homenagem um mês após morte: ‘Partiu no dia do meu aniversário’

“Um mês da despedida, 17 anos dessa carta”, escreveu Gabriela. “Você nos deixou no dia 17 de agosto. Dia do meu aniversário, meu número da sorte. E o Universo me trouxe esse número o tempo todo no último mês. Seguimos com dedicação, carinho, admiração e respeito.”

Silvio Santos morreu no mês passado, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início de agosto e a causa da morte foi broncopneumonia decorrente da H1N1.