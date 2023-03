Sofi Tukker no Lollapalooza: Conheça duo de DJs estrangeiros que tocam música brasileira

O Lollapalooza 2023 começa neste fim de semana e a dupla Sofi Tukker fará sua estreia no festival neste sábado, 25. Essa não será a primeira vez dos DJs no Brasil. Na verdade, o estadunidense Tucker Halpern e a alemã Sophie Hawley-Weld estão muito mais conectados com o País do que a maioria das atrações internacionais.

Isso porque os artistas trazem para a sonoridade eletrônica letras em português brasileiro, como a música Drinkee, que conta com mais de 100 milhões de reproduções no Spotify. Em entrevista ao Estadão, Sophie explica que sua conexão com o Brasil vem de anos.

A artista passou seis meses no Rio de Janeiro, em um intercâmbio, e se apaixonou pela música daqui. Na faculdade, conheceu Tucker e, com a colaboração do poeta brasileiro Chacal, passaram a misturar bossa nova com house music.

A dupla Sofi Tukker Foto: Vanessa Vlandis/ Divulgação

“Ele [Tucker] me viu tocar em um evento que nós dois fomos convidados e remixou uma das minhas músicas no local. Parecia tão natural que começamos a colaborar e não paramos desde então”, explica Sophie.

“O Brasil se tornou uma grande parte da nossa identidade desde o começo e eu senti uma conexão real com o País através da Sophie. Hoje em dia, me sinto muito mais próximo daqui do que antes”, acrescenta Tucker.

Para além da parceira, essa conexão do artista também se manifesta nos shows que já fez aqui. “É muito especial para nós tocar no Brasil sempre que vamos, porque as pessoas podem cantar as músicas de uma maneira diferente e realmente entender o significado”, afirma o DJ.

Sophie, inclusive, comenta que suas referências musicais vão desde Anitta e Ludmilla até Vanessa da Mata, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Sobre essa mistura improvável de inspirações para suas batidas eletrônicas, ela ressalta: “Fazemos música que inspira, mesmo que não seja tradicional. Sofi Tukker realmente é a união de nossas mentes, inspirações e criatividade. Tucker vem mais da música eletrônica e eu realmente amo a música brasileira, então parece uma combinação muito natural”.

Tucker acrescenta: “Acho que nós dois trazemos coisas tão diferentes para a mesa e não seríamos tão bons separadamente. Nós realmente acreditamos na combinação de nossos dois cérebros para fazer arte”.

Show no Lollapalloza

A apresentação da dupla será um set completo de seu último álbum, Wet Tennis, que foi lançado no ano passado. A dupla garante que a apresentação será uma “experiência completa”, com dançarinos, Sofi no violão e grandes projeções no telão.

“A música é uma linguagem universal e esperamos que nosso público se conecte com a positividade e união que propomos nesse álbum”, diz Sophie.





