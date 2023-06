Sofia Liberato compartilha homenagem a Gugu no Dia dos Pais nos EUA: ‘Eternamente grata’

Sofia Liberato compartilhou uma homenagem ao pai neste domingo, 18. A filha de Gugu postou uma foto com o apresentador para comemorar o Dia dos Pais nos Estados Unidos.

Nos stories de seu Instagram, ela resgatou uma foto antiga com o comunicador. Além do registro de quando ela era criança, o post tinha uma segunda foto, com ela mais velha, abraçando o pai.

Sofia Liberato em registro com Gugu no Dia dos Pais nos EUA Foto: Reprodução/ Instagram/ @sofi_liberato

“Sou eternamente grata ao meu pai, que está guardado no meu coração”, escreveu ela. Os outros filhos do apresentador, João Augusto e Marina não compartilharam registros com Gugu.

Sofia e Marina moram nos Estados Unidos, mas estiveram no Brasil no final do mês de maio apenas para participar da audiência judicial acerca do destino da herança de R$ 1 bilhão deixada pelo pai, em processo que tramita em segredo de justiça.

A retomada da audiência foi marcada para essa semana, no dia 22 de junho. No testamento, assinado em 2011, Gugu Liberato não reconheceu Rose Miriam di Matteo como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio.

Nele, o comunicador deixou 75% do patrimônio aos três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos; além de destinar uma pensão vitalícia para mãe, Dona Maria do Céu, de R$ 163 mil.

Continua após a publicidade

Agora, Rose pleiteia o reconhecimento de união estável com o apresentador ao longo dos 20 anos em que viveram juntos. Enquanto as gêmeas prestaram apoio a mãe na última audiência, João Augusto, que está do lado da dia, permaneceu em silêncio. O jovem se pronunciou posteriormente, nas redes sociais. Veja aqui.