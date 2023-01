Sofrência domina Spotify e canções sobre traição de SZA, Shakira e Miley lideram as paradas

Passados quinze dias desde a virada do ano, a dor por amor parece ser o mote de 2023. Pelo menos é o que indicam as paradas diárias do Spotify. As músicas Kill Bill, de SZA, Bzrp Music Sessions 53, de Shakira, e Flowers, de Miley Cyrus encabeçaram o ranking global das mais ouvidas do dia da plataforma de streaming. No Brasil, a liderança é de Leão, música póstuma da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, há dez dias.

Neste domingo, 15, as três ocuparam as três primeiras colocações do ranking. Flowers foi tocada 10,9 milhões de vezes. Enquanto Bzrp Music Sessions 53 e Kill Bill tiveram, respectivamente, 10,6 milhões e 7,2 milhões de execuções na plataforma.

SZA liderou a parada global do Spotify por dez dias, de 1º de janeiro a 11 de janeiro, com seu single 'Kill Bill' Foto: REUTERS/Steve Marcus

A cantora SZA ficou na primeira posição das paradas do Spotify de 1º de janeiro até o 11 de janeiro. Em Kill Bill, que é inspirada no filme de Quentin Tarantino de mesmo nome, a cantora fala sobre um namorado que teria se apaixonado por outra mulher. Em uma passagem da música ela diz: “Talvez eu mate meu ex/ Não é a melhor ideia/ A nova namorada dele será a próxima, como eu cheguei aqui?/ Prefiro estar na cadeia a estar sozinha”.

Já Shakira, esteve na liderança entre os dias 12 de janeiro e 14 de janeiro. Ela lançou recentemente a música Shakira: Bzrp Music Sessions 53, em que ela joga algumas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué. Na letra, a cantora diz: “Tanto que você dá uma de campeão/ E, quando mais precisei, você mostrou sua pior versão/ Desejo que você fique bem com minha suposta substituta/ Ah, muita academia/ Mas treine o cérebro um pouquinho também”. A pressão foi tanta, que Clara Chia Marti, a atual de Piqué, declarou que se sente perseguida pela diva pop.

Neste domingo, 15, quem subiu ao topo das paradas foi Flowers, de Miley Cyrus. Na canção, ela dá diversos indícios de que estaria se referindo ao ator Liam Hemsworth, seu ex-marido. “Nós estávamos bem até que não estávamos mais/ Construímos uma casa e a vimos queimar/ Posso comprar flores para mim mesma/ Posso segurar minha própria mão/ Posso me amar melhor do que você consegue”, diz a letra da música.

Miley e Liam começaram a se relacionar em 2010, quando eles se conheceram durante as gravações de”A Última Música”. O casamento aconteceu em 2018, mas durou apenas um ano. A relação chegou ao fim meses depois a um incêndio que atingiu a mansão construída pelo casal em Malibu, na Califórnia. Além disso, a música foi lançada no dia 13 de janeiro, justamente a data de aniversário de Liam.