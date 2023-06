Solange Frazão revela que sentiu tremor de terra em sua casa: ‘Não passou de um susto’

A apresentadora Solange Frazão revelou que o tremor de terra, registrado pela Defesa Civil de São Paulo e Instituto de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), atingiu sua casa. Ainda que tenha sido apenas um susto, a personal trainer, que mora no interior da capital paulista, comentou que correu para pedir ajuda do filho e da mãe quando sentiu os tremores no quarto.

Em vídeo publicado no Instagram, ela explicou o ocorrido: “O chão tremeu. Que susto. Nunca tinha passado por nada parecido. É uma sensação de impotência muito grande, e, em três segundos, passam mil coisas na cabeça que é difícil poder raciocinar. Graças a Deus, não passou de um susto”.

“A primeira coisa que fiz foi correr atrás do meu filho e minha mãe. Pude ver nitidamente meu quarto tremer por três ou quatro segundos”, relatou. Solage disse que seus familiares não sentiram os tremores e, depois, ela se acalmou.

A movimentação foi sentida também por moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, no interior. O fenômeno ocorreu por volta de 8h35, de intensidade entre 4,7 e 4,9 na escala Richter.

Um abalo de 3,9 graus também foi notificado na região de Itariri, às 8h11 da manhã. Ainda não há informações sobre estragos ou vítimas por causa do tremor de terra.