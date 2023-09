Sonia Abrão critica apresentação de Ana Maria Braga na Batalha do Lip Sync

A vitória da apresentadora Ana Maria Braga na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, não convenceu Sonia Abrão. Nesta segunda-feira, 25, a apresentadora da RedeTV! opinou sobre o resultado da competição e não poupou críticas à colega de profissão.

“Quem se saiu melhor na interpretação foi o Gil, e olha que eu não vou com a cara do Gil, mas o que é justo tem que ser falado, ele foi melhor que a Ana. Eu achei que foi muito ruim, ela não parecia a Ana Maria Braga, não parecia a Carmen Miranda, ela não parecia nada. Estava com um visual bem estranho”, afirmou.

Ana Maria Braga e Gil do Vigor competiram no quadro no último domingo, 24. A batalha do Lip Sync é uma espécie de cover que vários artistas fazem de cantores famosos. Na apresentação, o competidor dubla a canção escolhida acompanhado de uma coreografia.

Com Ana Maria Braga vencedora, Gil do Vigor dublou uma ópera e uma cena do filme Dirty Dancing - Ritmo Quente, e ficou emocionado. A apresentadora, por sua vez, dublou Rita Lee e Carmen Miranda.