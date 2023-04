Sonia Abrão: o caso que fez a apresentadora parar no ‘Linha Direta’

O caso Eloá completará 15 anos em 2023. O episódio ocorreu em outubro de 2008, na cidade de Santo André, na grande São Paulo, quando na ocasião, Lindemberg Alves, na época com 22 anos, fez a ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos de refém.

Sonia Abrão chamou a atenção da polícia e da imprensa ao se intrometer no caso e entrevistar ao vivo Lindemberg, no programa A Tarde É Sua, no qual a apresentadora está até hoje, pela Rede TV. O caso será recontado no programa de estreia do novo Linha Direta, que vai ao ar no dia 4 de maio, com a apresentação de Pedro Bial.

Os momentos de tensão e desespero foram televisionados por todas as emissoras, que fizeram o País parar durante os cinco dias de cárcere. A amiga de Eloá - Nayara Rodrigues da Silva - também estava no cativeiro, mas foi liberada por Lindemberg.

Na época, a apresentadora conseguiu o número do apartamento de Eloá e ligou para entrevistar Lindemberg. A atitude de Sonia foi criticada pela polícia e pela imprensa. Dias após esse primeiro contato, o próprio assassino pediu para falar, novamente, com Sonia.

Em entrevista ao UOL em 2014, a apresentadora comentou sobre o ocorrido e afirma que não se arrependeu do que fez. “Nossa equipe estava atrás do telefone da casa da Eloá. Ligamos e ele atendeu. Aceitou falar, e o repórter Luiz Guerra gravou a matéria. O Lindemberg assistiu ao programa e, quando nossa repórter ligou novamente, disse que queria falar ao vivo porque estava preocupado, não queria que o Brasil pensasse que ele era bandido. Estava apresentando o programa quando o diretor me avisou que o Lindemberg estava na linha. Com minha experiência jornalística, conversei com ele. E falei com a Eloá também. No meio da conversa, ele cortou e desligou. Todo mundo me assistiu, a polícia, a imprensa, o público”, disse Sonia.

A própria Nayara, que foi testemunha de acusação do julgamento de Lindemberg, em 2012, revelou que durante os dias de cárcere, o jovem deixava a TV ligada para assistirem o que as emissoras falavam sobre o sequestro.

O programa Linha Direta, que foi ao ar entre 1990 e 2007, pela TV Globo, com as apresentações de Domingos Meirelles e Marcelo Rezende, retornará a ser veiculado às quintas-feiras, por volta das 23h.

