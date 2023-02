Sonia Abrão revela transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico: ‘Aprendi a lidar’

Sonia Abrão revelou que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e síndrome do pânico. O diagnóstico foi anunciado pela primeira vez pela apresentadora na tarde desta quarta-feira, 22.

Sonia falou sobre o assunto durante o programa A Tarde é Sua, quando comentava sobre a desistência de Bruno Gaga, no BBB 23.

O participante do reality show da Globo sofre de ansiedade e desistiu da competição na última sexta-feira, 17. A apresentadora comemorou a saída do ex-brother nas redes sociais e foi criticada por internautas. Foi então que ela rebateu que tinha propriedade para falar sobre o assunto:

“Se tem uma pessoa que sofreu, durante muito tempo, de síndrome do pânico e com crises de ansiedade, algo que tenho até hoje, sou eu. Eu tenho o transtorno generalizado de ansiedade, mais conhecido como TAG. Então, eu sabia muito bem do que estava falando”.

A apresentadora detalhou as dificuldades que já passou por ter que conviver com esse diagnóstico“Teve fase da minha vida que eu não conseguia nem sair da cama. Eu passei mais de um mês na cama, pois eu não tinha coragem de colocar os pés no chão. Eu saía de casa e achava que não iria conseguir pegar meu carro e dirigir até o trabalho, mas acabava conseguindo a duras penas”.

“Terapia eu fiz profundamente durante muitos anos. Você não se livra totalmente desse problema, mas você aprende a lidar com ele, a viver com ele. Quando eu comecei a falar sobre coisas, eu sabia o que estava falando, pois senti na minha própria pele e minha família junto”, concluiu.