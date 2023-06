Sophie Charlotte estrela 1º trailer de ‘Meu Nome é Gal’, cinebiografia de Gal Costa; assista

O filme Meu Nome É Gal, cinebiografia de Gal Costa estrelada pela atriz Sophie Charlotte, ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira, 29.

A prévia mostra Maria da Graça, ou Gracinha - como a cantora era conhecida - chegando no Rio de Janeiro e criando o nome artístico Gal Costa, com o qual se torna uma das maiores vozes da cultura nacional.

O vídeo também destaca o cenário da Tropicália que se consolidava no País e as amizades de Gal com Caetano Veloso (Rodrigo Lelis), Maria Bethânia (Dandara Ferreira), Gilberto Gil (Dan Ferreira) e Dedé Gadelha (Camila Mardila).

Sophie Charlotte caracterizada como Gal Costa para o filme 'Meu nome é Gal'. Foto: Paris Filmes/Divulgação

O trailer, inclusive, mostra uma cena rápida da cantora discutindo com Caetano. Não se sabe se esse momento realmente aconteceu na vida real.

Outro destaque é o fato de Sophie Charlotte não cantar na prévia - a trilha é toda preenchida pela voz de Gal. Conforme anunciado anteriormente, a atriz vai soltar a voz no longa e já chegou a gravar outras canções, como a abertura da novela Todas as Flores.

Meu Nome É Gal é dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi e chega aos cinemas nacionais no dia 18 de outubro. Assista ao trailer: