Sorocaba constrói casa luxuosa para seu cavalo; veja vídeo

Em um vídeo compartilhado no Instagram do cantor sertanejo, é possível ver que a propriedade é decorada com madeira, couro e lustres em formato de chifres. Além disso, a casa é equipada com forno, fogão e uma mesa que comporta 14 pessoas.

Apesar do lar ser atípico para um cavalo, o cantor incluiu uma baia que conta com água, feno e ração para Chico. O imóvel também tem uma área externa para o animal.