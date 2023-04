Sósia de Marília Mendonça assusta com tamanha semelhança com a cantora

Nesta sexta-feira, 7, a sósia da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, viralizou nas redes sociais. Val Pinheiro postou em seu perfil do Tiktok uma vídeo cantando De Quem É A Culpa e um “buuum” de comentários surgiu.

Marília faleceu em novembro de 2021, mas deixou seu legado que repercute até hoje. Val, que é do interior de São Paulo, assusta com tamanha semelhança física e no timbre de voz.

No Instagram, Val agradeceu aos fãs por tanto carinho e revelou ter ido a um show de Marília, em Itapecerica e que até passou mal de tanta emoção. “Meus amores, ainda não estou acreditando em tudo que está acontecendo, sério! Quando eu topei fazer parte do tributo, nunca imaginei a dimensão que isso ia tornar. Estou extremamente feliz. Eu amo demais o que faço”, escreveu nos stories.

Os internautas comentaram sobre a semelhança física e musical. Um perfil disse, “fiquei arrepiada”, outro falou, “seja abençoada, como parece”.