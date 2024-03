Gisele Bündchen: ‘Estou vivendo a minha verdade e não vou me desculpar por isso’

O vídeo segue para depois do recorte com Gisele já restabelecida. “Definitivamente é um tempo de transição que precisa ser passado. Eu não acho que é algo que você deseja. Mas as coisas acontecem na vida. E agora eu posso criar uma nova fase. E eu agradeço por tudo isso. Eu sou grata por todas as lições”, diz. “Tudo que eu vivi, me fez perceber o que eu quero, e o que eu não quero. Estou vivendo a minha verdade e não vou me desculpar por isso”.

Também na entrevista, a modelo comentou sobre os desafios da coparentalidade (quando os cuidados e responsabilidades sobre as crianças são compartilhados entre dois ou mais adultos, geralmente depois que os pais se separam ou divorciam). Segundo ela, alguns dias são mais difíceis, outros mais fáceis. Mas as crianças parecem estar se adaptando bem. “Tem dias mais fáceis e mais difíceis. Mas eu acho incrível como as crianças… elas são muito espertas”, diz rindo. “Eles sabem com o que eles podem se safar. Mas é natural que existam regras diferentes. E as crianças se adaptam. E eu só posso controlar o que eu faço”, finaliza.