‘South Park’: Meghan Markle está ‘chateada’ com episódio da série em que é ironizada, diz revista

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, não gostou de um dos episódios da famosa animação satírica South Park que foi ao ar na semana passada. Apesar de não citar o nome dela e do marido, o príncipe Harry, o desenho ironizou a relação dos dois com a mídia.

Fontes da revista britânica The Speactor na Califórnia afirmaram que Meghan estaria “chateada” com o episódio e teria se negado, até mesmo, a assistir o capítulo até o final.

Meghan Markle estaria 'chateada' com episódio de 'South Park' que zomba dela e de príncipe Harry. Foto: Caitlin Ochs / REUTERS

Intitulado The Worldwide Privacy Tour (A turnê mundial da privacidade, em tradução livre), o episódio não cita os nomes dos ex-membros da realeza britânica, mas traz personagens similares aos dois. O capítulo é centrado no “príncipe do Canadá” e sua mulher, que se mudam para uma cidade fictícia no Colorado.

Os dois aparecem segurando placas com os dizeres “parem de olhar para nós” ou “nós queremos nossa privacidade”. O desenho também zomba da autobiografia de Harry, Spare, lançada em janeiro nos EUA, Canadá e Reino Unido.

Apesar da repercussão, eles não pretendem processar os produtores de South Park, conforme afirmou um porta-voz do casal à revista norte-americana People. “É tudo, francamente, sem sentido. São artigos sem base alguma”, disse em relação às notícias da suposta insatisfação de Harry e Meghan.

Criada em 1997, a animação South Park é conhecida pelo humor ácido e por, diversas vezes, gerar polêmicas com os episódios. No Brasil, a série vai ao ar pelo Comedy Central.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais