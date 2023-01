Spice Girls irão retornar aos palcos em coroação do Rei Charles III: ‘Evento histórico’

Após mais de dez anos, as Spice Girls irão se reencontrar para a coroação do Rei Charles III. Segundo The Sun, a apresentação do grupo fará parte do concerto real.

O evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de maio. A informação ainda não foi anunciada pela família real, porém, se isso se confirmar, essa será a primeira vez que elas se apresentarão como um quinteto desde a cerimônia de encerramento das Olimpíadas em Londres, em 2012.

Melanie Chisholm,Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Brown e Emma Bunton Foto: Nathan Strange/AP

“Os organizadores da cerimônia estão super ansiosos para garantir a maior banda feminina da Grã-Bretanha, e as Spice Girls estão pensando seriamente em retornar aos palcos como um quinteto para um evento tão histórico. Certamente a realidade é que a coroação é tão especial quanto as Olimpíadas - uma celebração e performance únicas”, disse uma fonte ao tablóide.

Charles acompanhou o trabalho de Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Victoria Beckham e Emma Bunton ao longo dos anos. Em 1977, inclusive, Geri e Mel deram um beijo em sua bochecha.